تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب- دينا كرم:

09:31 ص 23/09/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-9-2025، بينما استقر في 7 بنوك مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.11 جنيهًا للشراء، و48.21 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.19 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و48.28 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

