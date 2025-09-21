بنك مصر يربح 81.3 مليار جنيه خلال 2024

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك مصر تسجيل صافي أرباحه قبل الضرائب بنحو 127.5 مليار جنيه خلال 2024 متضمنة مبلغ 46.2 مليار جنيه للضرائب ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 81.3 مليار جنيه.

وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق طفرة في معدلات نمو بجميع قطاعات الأعمال؛ حيث ارتفع إجمالي المركز المالي 41% خلال 2024 على أساس سنوي إلى نحو 3.610 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر2024 قبل أن يقفز إلى نحو 4,120 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.

كما قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بمعدل نمو 31 % ليصل إلى 1,197 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 912 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 نتيجة نمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 18 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 41 %.

فيما ارتفع إجمالي قروض العملاء بنهاية أغسطس الماضي إلى نحو 1.342 تريليون جنيه.

كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 33 % خلال 2024 على أساس سنوي ليصل إلى 2.498 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 1.875 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر2023، وقد جاء في حدود 2.874 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025.

تخطى عدد البطاقات المصدرة ببنك مصر 15.5 مليون بطاقة، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك 425 ألف موقع بجميع محافظات الجمهورية، وفق بيان البنك.

ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 319 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

وقام بنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 5367 شركة بعدد بطاقات 1.54 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 423 ألف حساب.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة من خلال 58 فرعاً للمعاملات الإسلامية " كنانة" منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية أغسطس 2025.

وقد ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية بمعدل نمو 33% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وبمعدل نمو 27 % بنهاية أغسطس 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.

وأشار البنك إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بلغت نحو 42.4مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ونحو 48.1 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025 بمعدل نمو 14 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 130 ألف عميل في ديسمبر 2024.



وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 5 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ونحو 5.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025 بمعدل نمو 18 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.