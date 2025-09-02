سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 2-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.43 جنيهًا للشراء، و48.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.58 جنيه، و48.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
فيديو قد يعجبك: