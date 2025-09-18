كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم حزمة تمويلية شاملة بقيمة 74.1 مليون دولار لتمويل مزرعة رياح برية بقدرة 200 ميجاواط في رأس غارب بمصر، والمملوكة بشكل مشترك لشركتي "إنفينيتي باور" و"مصدر".

وتشتمل الحزمة على قرض ممتاز من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة تصل إلى 60.7 مليون دولار، وقرض ميسّر من صندوق المناخ الأخضر (GCF) بقيمة تصل إلى 3.38 مليون دولار، ومنحة استثمارية بقيمة تصل إلى 10 ملايين دولار.

ويُعَدّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك التنموي الرئيسي لمبادرة مصر الرائدة "ركيزة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (برنامج "نُوَفِّــي")، وهو يتولى دور المؤسسة القائدة في مشروع رأس غارب، حيث يعمل على حشد الموارد من صندوق المناخ الأخضر والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبروباركو من أجل إنجاز مزرعة الرياح.

سيبدأ تنفيذ أعمال إنشاء مزرعة الرياح في رأس غارب خلال الأسابيع المقبلة. وعند اكتماله، سيساهم المشروع بشكل ملحوظ في تحقيق هدف مصر المتمثل في الوصول إلى 10 جيجاواط من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2028 في إطار برنامج "نُوَفِّــي".

ترتكز هذه المبادرة على التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الراسخ بخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة في مصر. ومن المتوقع أن تُسهم مزرعة الرياح، عند دخولها حيز التشغيل، في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر بمقدار ٣٩٠ ألف طن سنويًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيساهم المشروع في تعزيز تنمية المهارات وفرص التوظيف من خلال إطلاق برنامج تدريب معتمد للمهندسين الشباب في المنطقة، مع تركيز خاص على تمكين النساء من المشاركة في قطاع الطاقة المتنامي.

تُعد إنفينيتي باور بالفعل مالكًا ومشغّلًا لعدة مزارع رياح ومحطات طاقة شمسية في مصر، وكذلك في مختلف أنحاء إفريقيا. حيث تمتلك الشركة قدرة تشغيلية تبلغ ١٫٣ جيجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مصر والسنغال وجنوب أفريقيا، إضافةً إلى مجموعة مشاريع قيد التطوير في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

وتهدف إلى تشغيل ١٠ جيجاواط من الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء أفريقيا بحلول عام ٢٠٣٠