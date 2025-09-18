إعلان

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار ببداية تعاملات الخميس

09:53 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، بينما استقر في 5 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.1 جنيهًا للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.14 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد قرار الفيدرالي.. الذهب يخالف التوقعات ويهبط ببداية تعاملات الخميس