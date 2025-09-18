كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، بينما استقر في 5 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.1 جنيهًا للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.14 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.