الدولار يعكس اتجاهه مقابل الجنيه ويرتفع في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

03:33 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سعر الدولار

كتبت- منال المصري:

عكس سعر الدولار اتجاهه التصاعدي مقابل الجنيه وارتفع في 9 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 16-9-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.1 جنيهًا للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.13 جنيه، و48.23 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

