الدولار يعكس اتجاهه مقابل الجنيه ويرتفع في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
كتبت- منال المصري:
عكس سعر الدولار اتجاهه التصاعدي مقابل الجنيه وارتفع في 9 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 16-9-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.1 جنيهًا للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.13 جنيه، و48.23 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
