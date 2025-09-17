كتب- أحمد الخطيب:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.03 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.03 جنيهًا للشراء، و48.13 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.1 جنيه للشراء، بتراجع، 5 قروش، و48.05 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.1 جنيه، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.