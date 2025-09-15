

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلا عن مصادر، أن بنك UBS وهو الأكبر في سويسرا قد ينتقل إلى الولايات المتحدة وسط استياء بين أوساط إدارة البنك من مطالب الحكومة السويسرية المالية الجديدة.

وكتبت الصحيفة: "علمت صحيفة "واشنطن بوست"، أن بنك UBS العملاق المصرفي يصعد من تهديداته بمغادرة سويسرا والاستقرار في الولايات المتحدة، وذلك في رد راديكالي على الجهات التنظيمية السويسرية التي اقترحت متطلبات رأسمالية جديدة مرهقة على العملاق المالي".

والحديث يدور حول مطالب الحكومة الجديدة لبنك UBS بامتلاك 26 مليار دولار إضافية من رأس المال الأساسي، وهو مبلغ ضخم يخشى البنك أنه قد يجعل من المستحيل عليه المنافسة عالميا، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا لأشخاص مطلعين على القضية فقد التقى مسؤولون تنفيذيون في بنك UBS مؤخرا بممثلين عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفض المتحدث باسم UBS التعليق ولكنه لم ينكر اجتماعهم مع ممثلي ترامب بشأن مقر رئيسي جديد محتمل في الولايات المتحدة.