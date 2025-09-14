كتب- أحمد الخطيب:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-9-2025، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.09 جنيه للشراء، و 13.13 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.40 جنيه للشراء، و 127.98 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.22 جنيه للشراء،و13.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 67.41 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و 68.14 جنيه للبيع، بزيادة 9 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 157.17 جنيه للشراء، بزيادة 23 قرشًا ، و158.04 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا.