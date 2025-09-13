كتبت- منال المصري:

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس الإدارة في أول اجتماع عقب إعادة تشكيل المجلس ليباشر مهامه برئاستها- باعتباره تابع لوزارة التضامن.



وضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة لولاية ثانية، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، والمهندسة مرجريت صاروفيم، والدكتور ماجد عثمان، واللواء جمال عوض، وأيمن عبد الموجود، والمهندس عمرو عبدالحميد، وعصام عبدالمعز، ومحمود منتصر، والدكتورة آمال إمام.



استراتيجية البنك

وأكدت رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات المهمة المرتبطة بعمل البنك، وفي مقدمتها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة إلى جانب استعراض أعمال لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر عقب إعادة تشكيلها.

كما تم مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق الاستراتيجية الجديدة للبنك، والتي تهدف إلى تقديم خدمات مالية ميسّرة ومبتكرة بعوائد منخفضة ومتميزة، بما يُسهم في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين أوضاعها الاجتماعية، ودعم تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن استراتيجية البنك تعتمد على توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، إلى جانب القياس المستمر للأثر الاجتماعي، مشيرة إلى أن البنك يسعي من خلال هذه الجهود إلى أن يصبح البنك الاجتماعي الرائد في مصر، وأن يشكّل قوة دافعة نحو تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

قال أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة إن وزارة التضامن قدّمت دعماً وتسهيلات مهمة للبنك، إلى جانب تعزيز الربط الرقمي بين الجانبين لتسريع توفير البيانات الدقيقة لمتخذي القرار.

وأكد أن البنك يمتلك خطة مستقبلية طموحة للتوسع في أنشطة جديدة تدعم مكانته كمؤسسة اقتصادية واجتماعية للدولة.

كما يولي البنك أهمية للتحول الرقمي وتطوير بنيته التكنولوجية بما يحقق سرعة وكفاءة في تقديم الخدمات، وتستهدف خطته المستقبلية دعم المبادرات التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة.



وأضاف نائب رئيسة مجلس الإدارة أنه تم مناقشة مقترح بتلقي البنك الاكتتاب في وثائق صندوق الذهب وصندوق فرص الاستثمار في الأسهم الصادرين عن شركة ازيموت مصر للاستثمار.