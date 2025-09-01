بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة

كتبت- منال المصري:

حسم بنكا الأهلي ومصر الحكوميان خفض سعر الفائدة بين 1.5% و4% على الشهادات ذات العائد الثابت والمتدرج في اجتماع لجنة الأصول والخصوم "ألكو" أمس فيما تدرس بنوك أخرى نسبة خفض سعر الفائدة على أوعية الادخار من اليوم.

جاء ذلك بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2% في سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية الخميس الماضي إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري خفض سعر الفائدة بين 1.5% و4% على الشهادات الثلاثية بالجنيه للعائد الثابت والمتدرج كما خفض سعر الفائدة على الشهادات بالدولار بين 0.15% و0.4% وفق أجل كل شهادة اعتبارا من اليوم.

بنك مصر

وخفض بنك مصر أسعار العائد بين 1.5% و2.5% على شهادات الادخار بالجنيه للعائد الثابت والعائد المتدرج كما قلص سعر الفائدة بين 0.15% و0.45% على الشهادات بالدولار للعائد الثابت أجل 3 و5 سنوات اعتبارا من اليوم وفق بيان له أمس.

كما تراجعت أسعار الفائدة 2% على حسابات التوفير الجارية لأصحاب المعاشات والشباب وسوبر كاش المرتبطة بسعر العائد لدى البنك المركزي بداية من أمس الأحد.

هل يتأثر العملاء الحاليين؟

قرار بنكا الأهلي ومصر لن يؤثر على العملاء القائمين بالشهادات بخفض سعر الفائدة وسيظلون يتمتعون بالعائد السابق حتى انتهاء آجالها، وسيتم تطبيق الأسعار المخفضة على الشهادات على الإصدارات الجديدة من اليوم.

