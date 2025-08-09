البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 65 مليار جنيه غدا

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي طرح عطاء أذون خزانة أجل 3 و9 أشهر غدا الأحد بالنيابة عن وزارة المالية بهدف جمع سيولة بقيمة 65 مليار جنيه، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

كان البنك المركزي باع الخميس الماضي أذون خزانة بنحو 62 مليار جنيه بأقل 22% عن السيولة المستهدف جمعها بسبب ارتفاع طلبات أسعار الفائدة.

أذون الخزانة تعد إحدى الأدوات المالية في يد وزارة المالية التي تستخدمها للاقتراض من البنوك والأفراد بهدف جمع سيولة لسداد مصروفاتها بسبب عجز الموازنة.

تستهدف المالية بيع أذون وسندات خزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025-2026 بنحو 2.4 تريليون جنيه، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.