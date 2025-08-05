كتبت- منال المصري:

أعلن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والمعهد المصرفي المصري بهدف توفير كوادر شابة مؤهلة للعمل المصرفي ليس في بنوك مصر فقط لكن في أي منطقة بالعالم.

وأوضح المحافظ خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه سيتم التعاون بشكل مبدئي مع 5 جامعات حكومية بداية من سبتمبر المقبل على أن تمتد إلى جامعات أخرى في السنوات المقبلة.

وبحسب عبدالله، فإن الطالب يستطيع الحصول فى العام الاخير على شهادة دولية يتم تمويلها بنسبة 50% من البنوك 50% الأخرى كقرض وفي حال نجح الطالب لن يقوم بسداده.

واضاف حسن عبد الله أن البرنامج يهدف إلى تعزيز المهارات المصرفية العالمية للخريجين وربط التعليم بالبنك المركزى والتكنولوجيا المالية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يكون هناك جزء تدريب إجباري بالتنسيق بين المعهد المصرفي والبنوك والمادة العلمية سيتم تقديمها من خلال الكوادر المصرفية بالمعهد المصرفى و المصرفيين بالبنوك وسيتم اتباع أسلوب مختلف بالتدريب التقليدية الخاص بالتدريب الصيفى.

وجاء ذلك بحضور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وبعض رؤساء البنوك ومسؤولي البنك المركزي.