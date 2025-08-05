كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي الاحتياطي النقد الأجنبي بنحو 336 مليون دولار خلال شهر يوليو ليرتفع لأول مرة في تاريخه إلى 49.036 مليار دولار من 48.7 مليار دولار في يونيو، وفق بيانات البنك المركزي.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 13.5 مليار دولار خلال آخر 17 شهرا من تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

يتكون احتياطي النقد الأجنبي من الذهب وأموال النقد الأجنبي السائلة وحقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي.