ارتفاع معدل السيولة المحلية في مصر 23.2% بيونيو

كتبت- منال المصري:

ارتفع معدل السيولة المحلية "M2" في مصر 23.1% خلال يونيو على أساس سنوي إلى نحو 13.1 تريليون جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري

وعلى أساس شهري ارتفع معدل السيولة 1.9%، في ظل سعي البنك المركزي لكبح السيولة في السوق بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية.

يُعرف المركزي السيولة المحلية M2 هي التي تتكون من المعروض النقدي (M1) المتداول خارج الجهاز المصرفي أي لدى الجمهور، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية مطروحاً منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.

كان معد الضخم على مستوى مدن مصر وصل إلى مستوى قياسي 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يتراجع إلى 14.9% في يونيو الماضي.