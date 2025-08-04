إعلان

ارتفاع معدل السيولة المحلية في مصر 23.2% بيونيو

03:38 م الإثنين 04 أغسطس 2025

البنك المركزي المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

ارتفع معدل السيولة المحلية "M2" في مصر 23.1% خلال يونيو على أساس سنوي إلى نحو 13.1 تريليون جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري

وعلى أساس شهري ارتفع معدل السيولة 1.9%، في ظل سعي البنك المركزي لكبح السيولة في السوق بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية.

يُعرف المركزي السيولة المحلية M2 هي التي تتكون من المعروض النقدي (M1) المتداول خارج الجهاز المصرفي أي لدى الجمهور، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية مطروحاً منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.

كان معد الضخم على مستوى مدن مصر وصل إلى مستوى قياسي 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يتراجع إلى 14.9% في يونيو الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري البنوك المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي يصدق رسميًا على تعديلات الإيجار القديم - نص كامل
السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996
"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)