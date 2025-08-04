سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-8-2025، بينما تراجع قرش للشراء في بنك الإسكندرية، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.91 جنيه للشراء، و 12.98 جنيه للبيع.
بنك مصر: 12.91 جنيه للشراء، و 12.98 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 12.91 جنيه للشراء، و 12.98 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 12.94 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.98 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.93 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.
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