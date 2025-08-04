كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-8-2025، بينما تراجع قرش للشراء في بنك الإسكندرية، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.91 جنيه للشراء، و 12.98 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.91 جنيه للشراء، و 12.98 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.91 جنيه للشراء، و 12.98 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.94 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.98 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.93 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.