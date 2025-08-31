إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة

02:07 م الأحد 31 أغسطس 2025

سعر الفائدة

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري خفض سعر الفائدة بين 1.5% و4% على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.

خفض البنك الأهلي المصري سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية بالجنيه ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت 1.5% إلى 17% سنويا بدلا من 18.5% ويصرف العائد شهريا.

وخفض البنك الأهلي سعر العائد على الشهادات البلاتينية للعائد المتدرج ذات أجل 3 سنوات بين 1.5% إلى 4% إلى 13.5% و23% بدلا من 15% و27% وفق دورية صرف العائد شهري أو سنوي ومدتها.

جاء القرار بعد أن خفض المركزي سعر الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس الخميس إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

اقرأ أيضا:

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة على الشهادات بالدولار بين 0.15% و0.4% بداية من الاثنين

بنك مصر يقلص الفائدة 2% على حسابات الشباب والمعاشات وسوبر كاش

البنك الأهلي المصري سعر الفائدة خفض سعر الفائدة الشهادة البلاتينية
