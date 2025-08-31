تحول السياسة النقدية.. 5 قرارات للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 2025

كتبت- منال المصري:

أظهرت أول 5 اجتماعات للبنك المركزي تحولا جذريا في السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بعد تباطؤ معدل التضخم واستقرار سعر الصرف.

وخلال آخر 4 أشهر تحول البنك المركزي من اتباع سياسة نقدية تشددية تقوم على رفع سعر الفائدة بهدف سحب السيولة وتحفيز الادخار إلى سياسة مرنة تقوم على خفض الفائدة لتهبط الفائدة من مستوياتها القياسية في مقابل تحفيز الإنتاج وتوسع القطاع الخاص.

تباطأ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو وهو ما حفز المركزي على خفض الفائدة.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل أول 5 قرارات للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة.

- 20 فبراير: تثبيت سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

- 7 أبريل: خفض سعر الفائدة 2.25% إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

- 22 مايو: خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

- 10 يوليو: الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

- 28 أغسطس: خفض سعر الفائدة 2% إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه السادس في 2 أكتوبر المقبل، ضمن جدول يضم 8 اجتماعات خلال عام 2025، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.