للعام الثاني.. أرباح المركزي تقفز 240% بالعام المالي الماضي

كتبت- منال عمر:

قفزت أرباح البنك المركزي المصري للعام الثاني على التوالي بنسبة 240% خلال العام المالي 2024-2025 على أساس سنوي.

بحسب القوائم المالية وتقرير مراقبة الحسابات المنشورة على موقعه اليوم، فإن صافي أرباح البنك المركزي قفزت إلى نحو 77.55 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل نحو 22.83 مليار جنيه العام 2023-2024 مسجلا أرباحا للعام الثاني على التوالي.

فيما ارتفع إجمالي الأصول بنحو 4.6% خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي إلى نحو 6.335 تريليون جنيه. العام المالي يبدأ من يوليو من كل عام.

تحول البنك المركزي في مصر إلى الربحية في السنة المالية قبل الماضية، لأول مرة في 7 سنوات مقارنة بخسائر قيمتها 86.28 مليار جنيه في العام المالي السابق له، وفق قوائم البنك المالية.

جاء ذلك بعد أن توقف المركزي في نوفمبر 2022 عن دعم سعر العائد على 5 مبادرات، هي: مبادرتا التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والصناعة، والسياحة، وتحويل عمل السيارات للعمل بالوقود المزدوج-أي البنزين والغاز. وتم تحويل دعم المبادرات إلى وزارة المالية، وفق قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.