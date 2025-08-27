بنكا الأهلي ومصر يقودان ارتفاع سعر الدولار خلال تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

قاد بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى البنوك المصرية ارتفاع سعر الدولار في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 14 و 19 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.75 جنيه، و48.85 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.