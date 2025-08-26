كتبت- منال المصري:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات بنسبة 153.3% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 3.8 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024.

بينما تراجعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 16.6% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024.

يأتي ذلك البيان في ضوء العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات لمصر لعدة أيام.

التبادل التجاري بين الدولتين

أظهرت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بنحو 77.7% خلال النصف الأول من العام الحالي بين مصر والإمارات إلى 4.8 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الإمارات

1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 3.2 مليار دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 151 مليون دولار .

3. خضر وفواكه بقيمة 111 مليون دولار.

4. سيارات وجرارات بقيمة 33 مليون دولار.

5. محضرات خضر بقيمة 26 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الإمارات

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 293 مليون دولار.

2. لدائن بقيمة 174 مليون دولار.

3. حديد صلب ومصنوعاته بقيمة 83 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 68 مليون دولار.

5. ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 31 مليون دولار.

تحويلات المصريين العاملين بالإمارات

بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 2.1 مليار دولار خـــلال العام المالي 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر 31.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 35.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.

وسجـــل عدد سكـان مصـــر 108 ملايين نسمـــة خلال أغسطس 2025، بينمـــا سجــــل عـدد سكان الإمارات 11.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــريين المتواجدين بدولة الإمارات طبقــاً لتقديرات البعثة 975 ألف مصري حتى نهاية 2023.