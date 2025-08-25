فيتش سوليوشنز تعدل توقعاته لتداول الدولار إلى بين 48 و50 جنيها في 2025

كتبت- منال المصري:

توقعت فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش العالمية، استمرار احتفاظ الجنيه المصري بمكاسبه الأخيرة مقابل الدولار بدعم استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المحلية.

وأشارت المؤسسة في الخدمة البحثية "BMI" الصادرة لها تداول سعر الجنيه بين 48 و50 جنيهًا للدولار على المدى القصير.

في تقرير سابق توقعت فيتش تراوح سعر الجنيه بين 50 و55 جنيها لكل دولار خلال 2025 على أن يصل إلى 52.5 جنيه بنهاية العام الحالي.

كان الجنيه ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال عام مقابل الدولار ليتداول بين 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم بعد أن وصل إلى أدنى مستوى 51.73 جنيه في أبريل الماضي.

وعزت المؤسسة ارتفاع الجنيه خلال الفترة الأخيرة إلى ارتفاع حاد في استثمارات المحافظ الاستثمارية، وضعف الدولار، وانخفاض عجز الحساب الجاري.

مخاطر الأموال الساخنة

ومع ذلك، حذرت الشركة من مخاطر الأموال الساخنة مشيرة إلى أن الحيازات الأجنبية الكبيرة في الديون قصيرة الأجل تجعل مصر معرضة لتدفقات رأس المال للخارج المحتملة وتقلبات العملة.

وبحسب التقرير، فإنه مع حيازة الأجانب لأكثر من 20 مليار دولار من أدوات الدين المقومة بالجنيه بآجال استحقاق تصل إلى 12 شهرًا، تظل مصر عرضة لتقلبات معنويات المستثمرين التي قد تؤدي إلى تراجع استثمارات المحافظ.

و"نراقب عن كثب آجال الاستحقاق الكبيرة القادمة في سبتمبر وأكتوبر 2025، والتي لا نستبعد خلالها تقلبات أكثر في سعر الجنيه" وفق فيتش سوليوشنز.