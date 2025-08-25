كتبت- منال المصري:

يواصل البنك الأهلي المصري خطته الاستراتيجية الطموحة للوصول للأماكن غير المشمولة مصرفياً لدمجها داخل القطاع الرسمي، استمراراً لجهود البنك الأهلي المصري لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي هذا التطوير، وفق بيان البنك اليوم، ضمن استراتيجية البنك لدعم الشمول المالي في مختلف محافظات مصر، وذلك من خلال مبادرة القرية الرقمية بالتعاون مع شركة Visa للمدفوعات الرقمية، وتحت رعاية البنك المركزي، بهدف تمكين سكان القرية من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية الرقمية والحد من التعاملات النقدية التقليدية.

وأكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، حرص البنك الأهلي المصري على تلبية توجهات الدولة والبنك المركزي في تعزيز الشمول المالي.

وأكد أن تطوير قرية الرديسية لتصبح أول قرية رقمية ونموذجاً يحتذى به، يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي يسعى البنك من خلالها إلى تحسين مستوى الخدمات المصرفية المتاحة للمواطنين في المناطق الغير مشمولة مصرفيا، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل جميع فئات المجتمع، مما يسهم في تسهيل العمليات المالية وزيادة الوعي بالتحول الرقمي.

وأعرب خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري عن اعتزازه بمبادرة تطوير قرية الرديسية والتي تمثل نموذجًا فعالًا لما يمكن تحقيقه من تعاون بين الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات الدولية في سبيل تمكين المجتمعات من الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية.

وأكد أن البنك المركزي المصري يدعم مثل هذه الجهود التي تُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية.

ومن جانبها قالت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر إن "تعاوننا مع البنك الأهلي المصري والبنك المركزي المصري يعد نموذجًا يُحتذى به في دعم المجتمعات المحلية من خلال الحلول الرقمية إيمانا منا بأن التكنولوجيا المالية قادرة على تغيير حياة الأفراد نحو الأفضل، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المشروع الذي يعزز الثقافة المصرفية ويمكّن سكان قرية الرديسية من دخول العصر الرقمي بكل سهولة وأمان. مهمتنا هي النهوض بالجميع، في كل مكان، ونحن سعداء للعمل على هذه الرؤية في مجتمعنا المحلي في مصر."

وقالت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري في الندوة التثقيفية التي تمت في الوحدة المحلية بالرديسية بحري، إن البنك الأهلي المصري قد حرص على تنظيم العديد من الزيارات الميدانية لقرية الرديسية التي تقع بجنوب الصعيد بمركز إدفو في محافظة أسوان لدراسة الاحتياجات المطلوبة والبنية التحتية لأهالي القرية من خلال إيفاد فرق عمل مختصة من قطاعات الشمول المالي والتخطيط الاستراتيجي والتسويق ووفد من البنك المركزي المصري.

كما أضافت حلمي أن البنك قام بتوفير العديد من الخدمات البنكية في القرية لتصبح نموذجًا لقرية رقمية متكاملة والتي تضمنت توفير وحدة مصرفية متنقلة تقدم الخدمات المصرفية المتاحة في الفروع لتمكين سكان القرية من القيام بالمعاملات المالية التقليدية بسهولة.

وكذلك قام البنك بتوفير منتجات خاصة من حسابات للأفراد وبطاقات Visa الخصم المباشر والمسبقة الدفع لأهالي القرية، بالإضافة إلى توفير حسابات الشمول المالي للشركات والنشاط الاقتصادي، بالإضافة عن قيام البنك بإعداد ندوات تثقيفية لأهالي القرية من قبل المختصين بالبنك واستقبال كافة الاستفسارات من أهالي القرية وذلك لزيادة التوعية المصرفية لهم ورفع معدلات الوعي بمنتجات وخدمات البنك الأهلي المصري.

كما قام البنك أيضا بإيفاد فريق عمل من المتطوعين من وزارة الشباب والرياضة وتأهيلهم ليكونوا سفراء للبنك داخل القرية وذلك نتاج التعاون الدائم مع وزارة الشباب والرياضة حيث يهدف هذا البرنامج إلى تمكين هؤلاء الشباب من نشر المعرفة المالية وغير المالية لأهالي القرية.

وأعلن هيثم زكي رئيس قطاع القنوات البديلة والمدفوعات الحكومية بالبنك الأهلي المصري أن البنك قد اتاحً ماكينات الصراف الآلي (ATM) في الوحدة المحلية في الرديسية بحري ومركز شباب العطواني ومحطة قطار إدفو بالإضافة إلى تركيب ماكينات نقاط بيع الكترونية وذلك لتسهيل المعاملات المالية وتعزيز الثقافة المصرفية للأهالي.

وأضاف أن البنك الأهلي المصري مستمر في تنفيذ خطط الاستراتيجية لدعم الشمول المالي لدمج جميع شرائح المواطنين داخل القطاع الرسمي.

وأكد البنك الأهلي المصري التزامه بمواصلة جهوده نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في دمج كافة فئات المجتمع في القطاع المصرفي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف ربوع مصر.