البنك الزراعي يكرم أوائل الثانوية العامة تقديرا لتفوقهم

كتبت- منال المصري:

أقام البنك الزراعي المصري حفلاً لتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة، تقديراً لتفوقهم وجهودهم المتميزة خلال العام الدراسي 2025، بحضور محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي، وسامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي، وعدد من مسؤولي البنك الزراعي المصري.

يمثل تكريم أوائل طلاب الثانوية العامة تجسيداً للرؤية الاستراتيجية للبنك الزراعي المصري، في دعم جهود التعليم والابتكار كأحد ركائز التنمية، وحرص البنك على تحفيز الشباب ودعم المتفوقين علمياً، باعتبارهم سواعد بناء المستقبل.

وخلال الحفل، عبر محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن سعادته باستقبال الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية الذين يمثلون نماذج مشرفة للشباب، ومثالاً يُحتذى به في الإصرار والاجتهاد والطموح.

ووجه لهم التهنئة بالنجاح متمنياً لهم المزيد من النجاح والتفوق، مؤكداً حرص البنك الزراعي المصري على تنظيم هذه الاحتفالية لتكريم الطلاب الأوائل، وتشجيعهم على التميز واستمرار التفوق، داعياً إلى أهمية استمرار تفوقهم وتميزهم، ومواصلة الاطلاع واكتساب المهارات والخبرات المتنوعة، والتسلح بروح الابتكار وريادة الأعمال؛ ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل، بما يعود بالنفع على أنفسهم ومجتمعاتهم.

من جانبه أكد سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي، على أهمية الاستثمار في العقول الشابة، حيث أن العنصر البشري المتميز هو العامل الأهم في تحقيق التنمية المستدامة، داعياً لضرورة تبني سياسات داعمة للمتفوقين، من خلال تقديم منح دراسية، وبرامج تدريبية متخصصة، وتوفير بيئات إبداعية تساعد على تطوير المهارات، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضحت غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي، أن البنك الزراعي المصري لا يدخر جهداً من أجل دعم جهود التعليم العام والفني، وتحسين جودته، في إطار الدور المجتمعي للبنك، وذلك لإيمانه بأهمية التعليم في تحسين حياة المواطنين، وبما يسهم في نهضة البلاد.

وفي ختام الحفل، أدار الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري حواراً مع الطلاب، تناول خلاله أهمية مواصلة التفوق الدراسي بتحصيل العلوم جنباً إلى جنب مع التمتع بالعديد من المهارات التي ستفيدهم مستقبلاً في حياتهم العملية، مثل البرمجة والذكاء الاجتماعي، وممارسة هوياتهم المفضلة، وغيرها لكي يكون التوفيق والتفوق والتميز حلفاء لهم خلال حياتهم، ودعا أبو السعود الطلاب لاختيار مجالات الدراسة التي يزداد عليها الطلب في سوق العمل، وتشهد ندرة في الكفاءات.

وتكريماً للطلاب الأوائل وتفوقهم، قررت إدارة البنك منح الطلاب مكافأة مالية تشجيعية، وإيداعها في حساب بنكي باسم كل طالب ومنحه بطاقة خصم مباشر، تحفيزاً لهم على مواصلة النجاح والتميز، ودعماً لمسيرتهم الجامعية.