"فيتش سوليوشنز" تتوقع ارتفاع الدولار إلى 52.5 جنيه بنهاية 2025

كتبت- منال المصري:

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز- التابعة لوكالة فيتش العالمية- تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بين 50 و55 جنيها لكل دولار خلال العام الحالي.

وقالت المؤسسة في تقرير لها حول مصر إن سعر صرف الجنيه المصري من المتوقع أن يتراوح بين 50 و55 جنيهًا للدولار هذا العام، لينتهي عند 52.50 جنيه لكل دولار في عام 2025، مع اتساع نطاق التداول الذي يعكس حالة عدم اليقين السائدة التي تواجه الاقتصاد العالمي.

كان الجنيه انخفض من أقل من 20 جنيهًا مصريًا للدولار في 2022 إلى أكثر من 50 جنيهًا مصريًا للدولار بحلول 2025.

وشهد الجنيه ارتفاعا مفاجئا مقابل الدولار خلال آخر شهرين ليتداول عند أعلى مستوى له منذ عام عند نحو 48.45 للجنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع بدعم من إقبال المستثمرين الأجانب لشراء أذون خزانة محلية.

تباطؤ التضخم

وتوقعت فيتش سوليوشنز أن يتراجع معدل التضخم، الذي ارتفع بشدة بين عامي 2022 و2024 بسبب انخفاض قيمة العملة وتحديات العرض، بشكل ملحوظ بدءًا من عام 2025.

ورجحت أن يبلغ متوسط ​​التضخم 15.3% في 2025، منخفضًا من 28.3% في عام 2024.

تراجع معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر للشهر الثاني على التوالي إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويستهدف المركزي النزول بمعدل التضخم إلى رقم إحادي بين 5% و9% بنهاية الربع الرابع من 2026.

مجال واسع لخفض الفائدة

وأشارت المؤسسة إلى أن تباطؤ معدل التضخم من شأنه أن يتيح للبنك المركزي مجال واسع لخفض سعر الفائدة الحقيقي بهدف دعم نمو الاقتصاد.