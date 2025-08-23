المركزي يبيع غدًا أذون خزانة بـ 65 مليار جنيه للمستثمرين

كتبت- منال المصري:

يسعى البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، إلى بيع أذون خزانة قصيرة الأجل 3 أشهر (91 يومًا) و9 أشهر (273 يومًا)، بقيمة 65 مليار جنيه، غدًا الأحد.

بحسب بيانات البنك المركزي، فقد باع يوم الخميس أذون خزانة لأجل 6 أشهر (182 يومًا) وسنة (364 يومًا)، بقيمة 139.2 مليار جنيه، بزيادة عن المستهدف جمعه، التي أعلنت المالية حاجتها إليه، والذي بلغ 80 مليار جنيه.

تُعد أذون الخزانة إحدى الأدوات التمويلية في يد وزارة المالية، تستهدف منها جمع سيولة من البنوك والأفراد، مقابل عائدٍ مجزٍ، بهدف سد النفقات بسبب عجز الموازنة.

تستهدف المالية، خلال الربع الأول من العام الحالي (يوليو إلى سبتمبر)، جمع أكثر من 2.3 تريليون جنيه، من إجمالي 3.57 تريليون جنيه للعام المالي ككل، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.