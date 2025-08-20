إعلان

سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء لليوم الثاني

03:24 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

سعر الدولار

كتبت- دينا كرم:

عزز سعر الدولار من مكاسبه وارتفع مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 14 و 19 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025، في 10 بنوك مقارنة بمستواه بنهابة تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.56 جنيهًا للشراء، و48.66 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.69 جنيه، و48.79 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

