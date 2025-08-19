إعلان

بسعر فائدة 24.5%.. المركزي يسحب 263 مليار جنيه من فائض السيولة في 19 بنكا

02:09 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي المصري 263 مليار جنيه من فائض السيولة في 19 بنكا في الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت بعطاء اليوم.

بلغ سعر فائدة على الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت 24.5% والذي شهد تراجعا 3.25% بعد خفض المركزي سعر الفائدة في أبريل ومايو الماضيين.

يسنهدف المركزي من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.

قبل عام ونصف عدل المركزي آلية قبول الوديعة من نظام التخصيص أي حصوله على جزءا من إجمالي السيولة المقدمة إلى القبول الكلي بهدف إتاحة عائد للبنوك على السيولة غير المستغلة وكبح جماح التضخم.

ويواصل المركزي إدارة السيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.

