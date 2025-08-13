البنك الأهلي يساهم بـ 50 مليون جنيه لمستشفى سرطان الأطفال 57357

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري عن مساهمة جديدة بقيمة 50 مليون جنيه لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357، بهدف المساهمة في علاج عدد من حالات الأطفال خلال عام 2025، وذلك في إطار التزامه المستمر بدعم المنظومة الصحية في مصر وتعزيز جودة خدمات الرعاية الطبية.

قال محمد الإتربى الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفق بيان البنك اليوم، أن تلك المساهمة تأتي استكمالًا لمسيرة دعم البنك الأهلي المصري للمستشفى منذ عام 2010، حيث ساهمت هذه الجهود بشكل مباشر في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال مرضى السرطان الوافدين من محافظات مصر، مشيرا الى أن دعم البنك الأهلي المصري لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل يمتد أثره ليشمل تعزيز قدرات المنظومة الصحية المصرية بالكامل من خلال الاستثمار في الكفاءات الطبية، وتطوير الخدمات العلاجية، وتشجيع البحث العلمي.

وأكد أن البنك الأهلي المصري يضع صحة المواطنين، وخاصة الأطفال، على رأس أولوياته في مجال المسؤولية المجتمعية، إيمانا بأن الاستثمار في القطاع الصحي هو استثمار في مستقبل مصر، وأن دعم مستشفى 57357 هو خطوة ضمن مسار متكامل لتحسين جودة الرعاية الصحية في مصر.

وقالت دينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري إن إجمالي مساهمات البنك للمستشفى بلغت أكثر من 200 مليون جنيه خلال السنوات الماضية شملت تجهيزات أقسام بالمستشفى والمساهمة في مجال البحث العلمي، إضافة إلى دعم المستشفى لتصبح مركزا متكاملا للرعاية الصحية في مجال سرطان الأطفال، وتطوير البنية التحتية، وتوفير أحدث التجهيزات والتقنيات العلاجية، مشيرة الى أن هذا الدعم يتجاوز كونه مساهمة مالية، فهو يساهم في تقليل قوائم الانتظار مما يتيح للمرضى القادمين من مختلف محافظات مصر للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الدكتور شريف أبو النجا الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357 ومدير عام المستشفى وسكرتير عام جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان عن اعتزازه باستمرار دعم البنك الأهلي المصري للمستشفى كونه شريك نجاح وأكبر المؤسسات الداعمة للمشروعات الصحية في مصر، حيث تتنوع مبادراته بين تطوير المستشفيات، وتوفير الأجهزة الطبية، ودعم حملات التوعية والوقاية الصحية، بما يسهم في بناء منظومة صحية متطورة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.

وأشار الى أن مستشفى 57357 تستقبل يوميا حالات حرجة من الأطفال، حيث تمثل مساهمة البنك الأهلي المصري دعما كبيرا يمكن المستشفى من استمرار تقديم العلاج لأكبر عدد ممكن من المرضى من الأطفال ومواصلة رسالتها بالمجتمع.