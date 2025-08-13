كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر إلى 10,000 دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك على دعم عملائه وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي لتغطية مصروفات السفر، مع ضمان توفير الخدمة بسهولة وسرعة قبل موعد الرحلة.

كان البنك التجاري الدولي أعلن أمس خفض عمولة المشتريات بالنقد الأجنبي باستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر أو الشراء من المواقع الأجنبية داخل مصر إلى 3% بدلا من 5%.