إعلان

البنك التجاري الدولي يرفع حد شراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10 آلاف دولار

11:33 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

البنك التجاري الدولي مصر CIB

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر إلى 10,000 دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك على دعم عملائه وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي لتغطية مصروفات السفر، مع ضمان توفير الخدمة بسهولة وسرعة قبل موعد الرحلة.

كان البنك التجاري الدولي أعلن أمس خفض عمولة المشتريات بالنقد الأجنبي باستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر أو الشراء من المواقع الأجنبية داخل مصر إلى 3% بدلا من 5%.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك التجاري الدولي شراء العملات الأجنبية النقد الأجنبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة