كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المصري الخليجي ارتفاع صافي الأرباح بعد خصم الضرائب بنحو 30.3% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 1.67 مليار جنيه بدعم نمو صافي الدخل من العائد.

بحسب القوائم المالية للبنك اليوم، فإن صافي الدخل من العائد قفز بنحو 56% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 4.1 مليار جنيه.

كما زاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفع بنحو 29% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 837.6 مليون جنيه، وفق بيانات البنك.

ارتفع رصيد محفظة القروض بالبنك بنحو 22% خلال النصف الأول من العام الحالي مسجلة نحو 54.12 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، فيما ارتفع رصيد الودائع بشكل طفيف بنحو 5% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 117.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.