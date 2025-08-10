المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يرتفع إلى 11.6% في يوليو

المعدل السنوي للتضخم الأساسي يرتفع إلى 11.6% في يو

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.6% خلال يوليو مقابل 11.4% في يونيو 2025.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، على أساس شهري سالب 0.3% في يوليو 2025 مقابل سالب 0.5% في يوليو 2024 وسالب 0.2% في يونيو 2025.

كان التضخم على مستوى مدن مصر سجل تراجعا إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو الماضي، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

ويستبعد التضخم المعد من جانب المركزي المصري بعض السلع والخدمات شديدة التقلب مثل الخضروات والفاكهة والخدمات المسعرة إداريا مثل البنزين والسولار.

يستهدف المركزي معدل تضخم سنوي 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع من 2026 على أن يصل إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع من 2028.