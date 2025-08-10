تراجع جديد في سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 10-8-2025، بينما استقر في مصرف أيو ظبي الإسلامي، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.4 جنيهًا للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.52 جنيه، و48.62 جنيه للبيع.