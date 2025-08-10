تباطؤ التضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.9% في يوليو

كتبت- منال المصري:

تباطأ المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم الشهري على مستوى مدن مصر إلى 0.5% في يوليو بدعم تسجيل أسعار الطعام والمشروبات تراجعا سالب 3%.

لا يعني تراجع التضخم انخفاض معدل أسعار السلع ولكن ارتفاعها بوتيرة أقل عن الشهر السابق.

يستهدف البنك المركزي معدل تضخم 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع من 2026 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2028.