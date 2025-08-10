إعلان

تباطؤ التضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.9% في يوليو

09:26 ص الأحد 10 أغسطس 2025

تباطؤ معدل التضخم السنوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

تباطأ المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم الشهري على مستوى مدن مصر إلى 0.5% في يوليو بدعم تسجيل أسعار الطعام والمشروبات تراجعا سالب 3%.

لا يعني تراجع التضخم انخفاض معدل أسعار السلع ولكن ارتفاعها بوتيرة أقل عن الشهر السابق.

يستهدف البنك المركزي معدل تضخم 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع من 2026 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2028.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

التضخم التضخم في يوليو تباطؤ التضخم التضخم بمدن مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري