مؤسسة " MEED": هشام عز العرب يقتنص جائزة "الرئيس التنفيذي لعام 2025"

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، فوز هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، بجائزة "الرئيس التنفيذي لعام 2025" من مؤسسة " Middle East Economic Digest" (MEED)، وذلك تقديرًا لمسيرته المتميزة ومساهماته البارزة في تطوير القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي.

ويأتي هذا التكريم، وفق بيان له على صفحته على فيسبوك، تتويجًا للدور المحوري الذي لعبه عز العرب في قيادة CIB نحو تحقيق معدلات نمو استثنائية، حيث ساهمت رؤيته الاستراتيجية في رفع القيمة السوقية للبنك بنسبة 200%، من خلال تبني أحدث التقنيات المصرفية، وتطوير نموذج أعمال مرن يواكب المتغيرات الاقتصادية واحتياجات العملاء المتطورة.

وقد أظهرت قيادة هشام عز العرب قدرة استثنائية على مواجهة التحديات الوطنية والاقتصادية الكبرى، بما في ذلك أزمات العملة، والتقلبات التضخمية، والظروف السياسية غير المستقرة، وهو ما عزز من مكانة CIB كأحد أكثر البنوك استقرارًا وكفاءة في السوق المصري.

كما حرص عز العرب على ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الابتكار، وروح المبادرة، والمحاسبة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وهو ما انعكس على جودة الأداء المؤسسي للبنك واستدامة نتائجه الإيجابية.

وفي تعليقه على الجائزة، قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في CIB:

"يشرفني الحصول على هذه الجائزة المرموقة من " MEED" في ظل مشهد مالي متغير باستمرار، نواصل التزامنا بالابتكار وتقديم قيمة حقيقية تفوق توقعات عملائنا هذا التكريم هو انعكاس لجهود فريق عملنا وتفانيه في تحقيق التميز والنمو المستدام."

"ويؤكد هذا الإنجاز الجديد المكانة الريادية للبنك التجاري الدولي في القطاع المصرفي، ودوره المحوري في دعم استقرار النظام المالي المصري وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء"، وفق عز العرب.