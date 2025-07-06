إعلان

مؤسسة " MEED": هشام عز العرب يقتنص جائزة "الرئيس التنفيذي لعام 2025"

12:16 م الأحد 06 يوليه 2025

هشام عز العرب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، فوز هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، بجائزة "الرئيس التنفيذي لعام 2025" من مؤسسة " Middle East Economic Digest" (MEED)، وذلك تقديرًا لمسيرته المتميزة ومساهماته البارزة في تطوير القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي.

ويأتي هذا التكريم، وفق بيان له على صفحته على فيسبوك، تتويجًا للدور المحوري الذي لعبه عز العرب في قيادة CIB نحو تحقيق معدلات نمو استثنائية، حيث ساهمت رؤيته الاستراتيجية في رفع القيمة السوقية للبنك بنسبة 200%، من خلال تبني أحدث التقنيات المصرفية، وتطوير نموذج أعمال مرن يواكب المتغيرات الاقتصادية واحتياجات العملاء المتطورة.

وقد أظهرت قيادة هشام عز العرب قدرة استثنائية على مواجهة التحديات الوطنية والاقتصادية الكبرى، بما في ذلك أزمات العملة، والتقلبات التضخمية، والظروف السياسية غير المستقرة، وهو ما عزز من مكانة CIB كأحد أكثر البنوك استقرارًا وكفاءة في السوق المصري.

كما حرص عز العرب على ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الابتكار، وروح المبادرة، والمحاسبة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وهو ما انعكس على جودة الأداء المؤسسي للبنك واستدامة نتائجه الإيجابية.

وفي تعليقه على الجائزة، قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في CIB:

"يشرفني الحصول على هذه الجائزة المرموقة من " MEED" في ظل مشهد مالي متغير باستمرار، نواصل التزامنا بالابتكار وتقديم قيمة حقيقية تفوق توقعات عملائنا هذا التكريم هو انعكاس لجهود فريق عملنا وتفانيه في تحقيق التميز والنمو المستدام."

"ويؤكد هذا الإنجاز الجديد المكانة الريادية للبنك التجاري الدولي في القطاع المصرفي، ودوره المحوري في دعم استقرار النظام المالي المصري وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء"، وفق عز العرب.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

هشام عز العرب مؤسسة MEED جائزة الرئيس التنفيذي لعام 2025 البنك التجاري الدولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

أجواء شديدة الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)