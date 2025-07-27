كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.98 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.98 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.99 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.99 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.