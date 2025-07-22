كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22-7-2025، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.07 جنيه للشراء، ، و13.14 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.07 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.07 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.10 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.09 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.