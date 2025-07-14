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انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:13 ص الإثنين 14 يوليه 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 14-7-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.13 جنيه للشراء ، و 13.20 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.44 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.76 جنيه للشراء، و131.38 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.54 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.58 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 69.20 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش ، و 69.95 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 161.19 جنيه للشراء، بتراجع 18 قرشًا، و162.11 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

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