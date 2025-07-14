كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 14-7-2025، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الاهلي المصري: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.47 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و49.57 جنيهًا للبيع، بتراجع قرش.



