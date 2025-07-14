تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 14-7-2025، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الاهلي المصري: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.47 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و49.57 جنيهًا للبيع، بتراجع قرش.
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