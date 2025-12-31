إعلان

بقوة 4.2.. هزة أرضية قبالة شواطئ اللاذقية السورية

كتب : مصراوي

06:05 ص 31/12/2025

هزة أرضية

وكالات

رصد مرصد الزلازل الأردني، زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر قبالة شواطئ اللاذقية السورية اليوم الأربعاء.

أفاد مدير المرصد المهندس غسان سويدان، أن الزلزال وقع عند الساعة 6:05 مساءً بعمق 60 كيلومترا، ويبعد 380 كيلومترا عن عمان.​

يمكن أن يشعر سكان المدن السورية القريبة من مصدر الزلزال بالهزات، لكن قوته المعتدلة لا تشير إلى أضرار كبيرة محتملة.

المنطقة السورية الشمالية الغربية تقع على خط زلزالي نشط يمتد من شرق المتوسط، مما يجعل مثل هذه الهزات شائعة نسبيا، وفقا لروسيا اليوم.

