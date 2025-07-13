كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنكي مصر والإسكندرية، ببداية تعاملات اليوم الأحد 13-7-2025، بينما تراجع في بنك قناة السويس، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الاهلي المصري: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيهًا للبيع.