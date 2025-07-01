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انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلي

10:11 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.16 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 13.23 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.47 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.07 جنيه للشراء ، و 131.69 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.57 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 13.62 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 69.37 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا ، و 70.09 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 161.53 جنيه للشراء، بتراجع 29 قرشًا، و 162.65 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

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