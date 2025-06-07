كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار خلال أسبوع بقيمة تتراوح بين 10 قروش و21 قرشًا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء قبل إجازة عيد الأضحى، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال اسبوع

البنك الأهلي: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشَا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.56 جنيه للشراء، و 49.66 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.