كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.56 جنيه للشراء، و 49.66 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع، بزيادة قرش.