سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.56 جنيه للشراء، و 49.66 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
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