ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 30-6-2025، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 للبيع.
بنك مصر: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.66 جنيه للشراء، بتراجع 22 قرشًا، و49.76 جنيهًا للبيع، بتراجع 21 قرشًا.
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