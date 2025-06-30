كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 30-6-2025، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 للبيع.

بنك مصر: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.66 جنيه للشراء، بتراجع 22 قرشًا، و49.76 جنيهًا للبيع، بتراجع 21 قرشًا.