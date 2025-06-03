بعد خفض الفائدة.. المركزي يسحب ثاني أقل مستوى سيولة بالبنوك في عام

كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي المصري ثاني أقل مستوى سيولة مقدمة من البنوك خلال عام بقيمة 188.45 مليار جنيه، في عطاء اليوم للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت.

تراجع سعر الفائدة على الوديعة إلى 24.5%، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% في اجتماعه الأخير.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف 3.25% على مرتين منها 2.25% في أبريل و1% في مايو بعد تراجع معدل التضخم.

يلجأ البنك المركزي المصري إلى استخدام آلية الوديعة الأسبوعية للسيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.

كان التضخم على مستوى مدن مصر تسارع إلى 13.9% في أبريل من 13.6% في مارس بعد أن انخفض من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير.