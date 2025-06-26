أفريكسيم بنك يخطط ضخ 23 مليار دولار لتمويل التجارة بأفريقيا خلال عامين

كتبت- منال المصري:

يخطط البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" ضخ نحو 22.5 مليار دولار خلال عامين لتمويل التجارة بين الدول الأفريقية ليقفز إجمالي المحفظة من نحو 17.5 مليار دولار في 202; إلى 40 مليار دولار في 2026.



وجاء ذلك خلال تقرير أطلقه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) اليوم عن التجارة الأفريقية لعام 2025، تحت عنوان "التجارة الأفريقية في بنية مالية عالمية متغيرة"، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك (AAM2025) المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا.



وأكد التقرير على أهمية التقدم في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) كأحد أعمدة الصمود التجاري، كما سلّط الضوء على التوسع المتواصل في استخدام نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS)، الذي يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية ويُحسّن كفاءة التجارة البينية.



وتناول التقرير أيضًا حلولًا عملية لتوحيد القواعد واللوائح التجارية بين الدول، وتفعيل استثمارات المؤسسات الأفريقية مثل صناديق التقاعد والصناديق السيادية، والاستفادة من مقعد أفريقيا الجديد في مجموعة العشرين (G20) للدفع نحو إصلاحات عالمية طال انتظارها.



ويشمل ذلك المطالبة بحصة أكثر عدلاً من الموارد المالية الدولية مثل حقوق السحب الخاصة (SDRs) التي يصدرها صندوق النقد الدولي، وزيادة إمكانية الوصول إلى تمويل المناخ، فضلاً عن الدعوة إلى إصلاح نظام التصنيف الائتماني ليعكس القوة الحقيقية لإمكانات الاقتصادات الأفريقية.



وأشار التقرير إلى تنامي أهمية تحالف المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف (AAMFI)، الذي يسهم في زيادة تمويل التنمية، وإعادة بناء منظومة مالية تخدم مصالح القارة بشكل أفضل.