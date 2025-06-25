رئيس منصة الدفع والتسوية: خفضنا تكلفة الرسوم 7% بين الدول الأفريقية

أبوجا- منال المصري:

قال مايك أوجبالو، الرئيس التنفيذي لنظام الدفع والتسوية الإفريقي"PAPSS"، إن المنصة تمكنت من إحداث تحول جوهري في أنظمة الدفع داخل القارة بالعملات المحلية منذ إنطلاقها.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه تم خفض تكلفة الرسوم

على التسويات بالعملات المحلية بين الدول الإفريقية بنحو 7%.

كما انخفض زمن تنفيذ المعاملات من عدة أيام إلى دقائق فقط، ما يُسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة التجارة البينية الأفريقية.

آلية بابس هي منصة لتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية بالعملات المحلية بدلا من الدولار وتابعة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" تم إطلاقها قبل عامين.

كان البنك المركزي المصري أعلن في ديسمبر الماضي اعتماد اتفاقية مشاركة مصر البنك في نظام الدفع والتسوية الإفريقي"PAPSS" بالعملات المحلية في خطوة من شأنها تسريع حركة التبادل التجاري بين مصر الدول الأفريقية وتقليل هيمنة الدولار.

وأضاف مايك أن استخدام نظام الدفع والتسوية الإفريقي"PAPSS" أن المنصة لا تركز فقط على تحسين السرعة والتكلفة، بل تعمل أيضًا على تعزيز الشمول المالي والربط بين الأنظمة المالية، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الملايين من البنوك وأصحاب الحسابات، بالإضافة إلى أكثر من 500 مليون محفظة إلكترونية في القارة.

وأكد أوجبالو أن فلسفة PAPSS تقوم على الشراكة لا المنافسة، موضحًا: "نحن نحب الشراكات. هدفنا ليس إقصاء الأطراف القائمة، بل التعاون معها، لبناء نظام مالي أفريقي متكامل، مرن، ومزدهر."