إعلان

رئيس منصة الدفع والتسوية: خفضنا تكلفة الرسوم 7% بين الدول الأفريقية

07:03 م الأربعاء 25 يونيو 2025

مايك أوجبالو، الرئيس التنفيذي لنظام الدفع والتسوية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أبوجا- منال المصري:

قال مايك أوجبالو، الرئيس التنفيذي لنظام الدفع والتسوية الإفريقي"PAPSS"، إن المنصة تمكنت من إحداث تحول جوهري في أنظمة الدفع داخل القارة بالعملات المحلية منذ إنطلاقها.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه تم خفض تكلفة الرسوم

على التسويات بالعملات المحلية بين الدول الإفريقية بنحو 7%.

كما انخفض زمن تنفيذ المعاملات من عدة أيام إلى دقائق فقط، ما يُسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة التجارة البينية الأفريقية.

آلية بابس هي منصة لتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية بالعملات المحلية بدلا من الدولار وتابعة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" تم إطلاقها قبل عامين.

كان البنك المركزي المصري أعلن في ديسمبر الماضي اعتماد اتفاقية مشاركة مصر البنك في نظام الدفع والتسوية الإفريقي"PAPSS" بالعملات المحلية في خطوة من شأنها تسريع حركة التبادل التجاري بين مصر الدول الأفريقية وتقليل هيمنة الدولار.

وأضاف مايك أن استخدام نظام الدفع والتسوية الإفريقي"PAPSS" أن المنصة لا تركز فقط على تحسين السرعة والتكلفة، بل تعمل أيضًا على تعزيز الشمول المالي والربط بين الأنظمة المالية، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الملايين من البنوك وأصحاب الحسابات، بالإضافة إلى أكثر من 500 مليون محفظة إلكترونية في القارة.

وأكد أوجبالو أن فلسفة PAPSS تقوم على الشراكة لا المنافسة، موضحًا: "نحن نحب الشراكات. هدفنا ليس إقصاء الأطراف القائمة، بل التعاون معها، لبناء نظام مالي أفريقي متكامل، مرن، ومزدهر."

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مايك أوجبالو نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS العملات المحلية الدول الأفريقية البنك المركزي المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة