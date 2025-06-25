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سعر الريال السعودي يتراجع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

12:18 م الأربعاء 25 يونيو 2025

سعر الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.28 جنيه للشراء، و 13.35 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.28 جنيه للشراء، و 13.35 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.28 جنيه للشراء، و 13.35 جنيه للبيع. بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.32 جنيه للشراء، ، و13.35 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.28 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و 13.32 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.


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