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انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم

10:27 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.45 جنيه للشراء ، و13.52 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.80 جنيه للشراء، و 13.84 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.91 جنيه للشراء، بتراجع 31 قرشًا، و134.52 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.85 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و 13.92 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 70.88 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و 71.65 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 164.54 جنيه للشراء، بتراجع 44 قرشًا، و 165.81 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا.

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